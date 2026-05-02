واشنطن تحذّر رعاياها في بريطانيا بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي

أربيل (كوردستان 24)- بعد أن رفعت بريطانيا مستوى تهديد الإرهاب إلى درجة "خطير"، وجه السفير الأميركي في لندن تحذيراً أمنياً عاجلاً لمواطنيه، طالباً منهم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في الأماكن العامة.

وأشارت السفارة الأميركية في لندن، في بيان لها، إلى أن مستوى تهديد الإرهاب في بريطانيا قد ارتفع في أعقاب هجوم بطعن سكين استهدف مواطنين يهوديين اثنين في شمال لندن.

كما طالبت السفارة المواطنين الأميركيين باليقظة في المدارس، والكنائس، والمواقع السياحية.

وأوضحت أن رفع مستوى المخاطر من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية يتطلب من مواطني الولايات المتحدة أن يكونوا أكثر وعياً وأن يراجعوا خططهم الأمنية الخاصة.

وعقب حادثة شمال لندن وإصابة المواطنين اليهوديين، رفعت الحكومة البريطانية مستوى تهديد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، والمعروف بدرجة "خطير".

تأتي هذه الخطوة البريطانية بسبب زيادة أنشطة المتطرفين والجماعات اليمينية.