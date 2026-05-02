البنتاغون: الحصار البحري الأميركي كبّد إيران خسائر بلغت 5 مليارات دولار

أربيل (كوردستان 24)- كشفت تقديرات حديثة صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، إثر تشديد الولايات المتحدة لحصارها البحري، مما أدى إلى شلل شبه كامل في قطاع النفط الحيوي وتكبيد طهران خسائر مالية فادحة.

وأفاد تقرير نشره موقع "أكسيوس" بأن الاستراتيجية الأميركية الرامية لتجفيف منابع طهران المالية نجحت في إحداث خسائر تقدر بنحو 5 مليارات دولار، نتيجة القيود الصارمة التي فرضت على حركة الملاحة والتصدير.

وأشار التقرير إلى وجود قرابة 31 ناقلة نفط ضخمة محملة بـ 53 مليون برميل من الخام، بقيمة سوقية تصل إلى 4.8 مليار دولار، ما تزال "عالقة" في المياه الإقليمية الإيرانية دون قدرة على التحرك أو الوصول إلى الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مراقبين رصدهم لعودة ناقلات نفط "متهالكة" إلى الخدمة، من بينها ناقلة عملاقة يعود طرازها لعام 1997 شوهدت في ميناء "خرج" النفطي بعد سنوات من اختفائها عن أنظمة التتبع الدولية.

وأوضح خبراء أن لجوء إيران لهذه السفن القديمة يعد مؤشراً حاسماً على وصول سعات التخزين البرية إلى حدها الأقصى، مما دفع السلطات لتحويل تلك السفن إلى "مخازن عائمة" وسط عجزها عن تصريف المخزون المتراكم.

وتواجه صادرات النفط الإيرانية حالياً حالة من "الانسداد الاستراتيجي"، حيث ضيقت الرقابة الأمريكية المشددة، لاسيما في ممر مضيق هرمز الملاحي، الخناق على التحركات التجارية الإيرانية، مما يضع اقتصاد طهران المعتمد على النفط أمام تحديات وجودية غير مسبوقة في ظل استمرار الضغوط البحرية الدولية.