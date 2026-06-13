موسكو: لن نسمح لواشنطن بفرض هيمنتها على قطاع الطاقة العالمي

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مارات بيردييف، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ومسؤول شؤون مجموعة العشرين ومنتدى "أبيك"، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بفرض هيمنتها على قطاع الطاقة العالمي، مؤكداً أن موسكو ستتصدى لهذه المحاولات في إطار مجموعة العشرين (G20).

وفي مقابلة أجراها مع وكالة "ريا نوفوستي" اليوم السبت، 13 حزيران 2026، أشار بيردييف إلى أن واشنطن، وبدلاً من العمل على ضمان وصول الطاقة للجميع، تسعى فعلياً لفرض سيطرتها المطلقة على هذا القطاع. وأضاف: "هذا التوجه هو ما لن نسمح به، نحن وأصدقاؤنا في معظم دول العالم".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن بلاده ستواجه ما وصفها بـ"الأطماع الاستعمارية الجديدة"، قائلاً: "سنستخدم كافة الأدوات القانونية المتاحة في الوثائق والاتفاقيات الخاصة بمجموعة العشرين لمواجهة هذه التحركات".

وانتقد بيردييف التناقض في السياسات الأمريكية، مشيراً إلى أن واشنطن ترفع شعارات "توفير الطاقة"، إلا أن ممارساتها على أرض الواقع لا تمت بصلة إلى تلك الشعارات ولا تخدم الأهداف المعلنة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تعزيز نفوذها في أسواق الطاقة الدولية، مستغلة الأزمة الحادة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز وتداعيات الحرب ضد إيران، وهي الأحداث التي تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في إمدادات النفط والغاز العالمية.

جدير بالذكر أن مجموعة العشرين (G20) تُعد المنصة الرئيسية للحوار الاقتصادي العالمي، وتضم في عضويتها كبرى القوى الاقتصادية، من بينها روسيا والصين والهند والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.