إدارة كرميان تعلن بدء تسلّم قمح الفلاحين بحصة تبلغ 40 ألف طن

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مشرف إدارة كرميان المستقلة، جلال الشيخ نوري، اليوم السبت، عن انطلاق عملية استلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي بحصة إجمالية تبلغ نحو 40 ألف طن، مؤكداً اعتماد نظام الحجز الإلكتروني المسبق لتنظيم تدفق الشاحنات وتفادي الازدحامات.

وأوضح الشيخ نوري، خلال مؤتمر صحفي أن العملية ستستمر على مدار 40 يوماً متواصلة، وتدار بالكامل وفقاً للضوابط والتعليمات الفنية والإدارية التي حددتها وزارة التجارة لصومعة (سايلو) كرميان.

وحول الطاقة التخزينية والتشغيلية اليومية، أكد مشرف الإدارة المستقلة جهوزية المنشآت الحكومية لاستيعاب كميات وفيرة من المحصول.

وقال الشيخ نوري: تمتلك صوامع كرميان القدرة الفنية واللوجستية الكاملة لاستلام وتفريغ أكثر من 1000 طن من القمح يومياً من الفلاحين دون أي تأخير.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية الجديدة، شدد المسؤول المحلي على أن الإدارة اعتمدت نظاماً رقمياً متكاملاً للحجز عبر الإنترنت (الأونلاين)، حيث يتوجب على كافة المزارعين تسجيل أسمائهم وحجز مواعيد وتواريخ محددة مسبقاً قبل تسيير شاحناتهم؛ بهدف ضبط حركة المرور وإنهاء ظاهرة تكدس المركبات التي كانت تحدث أمام بوابات السايلو في المواسم السابقة.

وانطلقت في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عملية استلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي، وسط إجراءات تنظيمية جديدة تعتمد بالكامل على النظام الرقمي لإلغاء الطوابير وإنهاء الازدحام المزمن أمام السايلوهات (صوامع).

وكشف مدير عام التجارة في إقليم كوردستان، نوزاد الشيخ كامل، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الخطة الحكومية الرسمية تستهدف استلام 400 ألف طن من القمح داخل السايلوهات الحكومية.

مشيراً إلى أن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، وجّه بتشكيل لجنة وزارية خاصة للتنسيق مع القطاع الخاص لاستيعاب وشراء الكميات الفائضة من المحصول لضمان عدم هدر جهود الفلاحين.

وأوضح الشيخ كامل أن آلية شراء المحصول جرى تقسيمها مالياً وتنظيمياً كالتالي:

داخل الخطة الرسمية: استلام 292 ألف طن بسعر مدعوم يبلغ 700 ألف دينار عراقي للطن الواحد.

خارج الخطة الرسمية: استلام 108 آلاف طن بسعر 500 ألف دينار عراقي للطن الواحد.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للكميات المحددة على مستوى المحافظات، فقد تحددت الحصص على النحو الآتي:

السليمانية: 150,209 أطنان.

أربيل: 122,680 طناً.

دهوك: 116,083 طناً.

حلبجة: 11,028 طناً.

يأتي هذا التحرك الحكومي استجابةً لموجة الاستياء التي أبداها مزارعو الإقليم في الآونة الأخيرة جراء قيود الحصص المحددة للاستلام من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤكدين أن إنتاجهم الوفير لهذا العام يتجاوز بكثير التقديرات والمقادير الممنوحة لهم.

من جانبها، أصدرت مديرية تجارة الحبوب في أربيل الدليل التنظيمي الجديد للعملية، مؤكدة أن حجز الأدوار لتسليم المحصول بات يعتمد كلياً على "المنصة الإلكترونية"، حيث يتوجب على الفلاحين حجز مواعيدهم عبر رابط رقمي مخصص قبل تحريك شاحناتهم نحو الصوامع.

أبرز 4 شروط وضوابط لتعليمات التسليم الجديدة:

الإلزامية الرقمية: يعتبر حجز الدور عبر الرابط إلكترونياً شرطاً إجبارياً، ولن يتم قبول محصول أي مزارع دون تسجيل مسبق.

الالتزام بالميعاد: يجب حضور المزارع وشاحنته في اليوم المحدد بدقة، وفي حال التخلف يُلغى الحجز تلقائياً ويتطلب التقديم مجدداً.

دقة البيانات: أي خطأ أو تضارب في المعلومات المدخلة بالنظام سيؤدي مباشرة إلى منع الشاحنة من دخول حرم السايلو.

التأكيد عبر الهاتف: يتلقى المزارع رسالة نصية قصيرة (SMS) عبر هاتفه المحمول تؤكد نجاح الحجز وتحدد الموعد النهائي للتسليم.

وأكدت المديرية في ختام بيانها أن الهدف الجوهري من هذه الحزمة الرقمية هو هيكلة وتسيير عملية استلام المحاصيل الإستراتيجية بسلاسة، وحفظ وقت المزارعين، وضمان القضاء التام على الاختناقات المرورية والتكدس أمام بوابات مراكز التخزين.