ترامب يلوح بسحب القوات الأميركية من إيطاليا وإسبانيا بسبب الموقف من إيران

أربيل (كوردستان24)- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، بإمكانية خفض عدد القوات الأميركية المتمركزة في إيطاليا وإسبانيا، وعزا ذلك إلى معارضة البلدين للتوجهات الأميركية بشأن الحرب مع إيران. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد فقط من اقتراح مماثل استهدف الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا.

وفي تصريحات للصحافيين من المكتب البيضوي، رد ترامب على سؤال حول ما إذا كان يدرس خفض القوات في إسبانيا وإيطاليا قائلاً: "نعم، على الأرجح سأفعل ذلك. لمَ لا؟". ووجه انتقادات حادة للبلدين، معتبراً أن "إيطاليا لم تقدم أي مساعدة"، بينما وصف الموقف الإسباني بأنه كان "مروعاً للغاية".

وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تراجع وجودها العسكري في ألمانيا، في ظل خلافات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول ملف الحرب مع إيران. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "تدرس الولايات المتحدة وتراجع إمكان خفض عديد القوات في ألمانيا، وسيُتخذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وتشير الإحصاءات الرسمية، حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى أن عدد القوات الأميركية في ألمانيا يبلغ 36,436 جندياً، بينما ينتشر في إيطاليا 12,662 جندياً، وفي إسبانيا 3,814 جندياً.

وتندرج هذه التهديدات ضمن سياسة ترامب المتكررة للضغط على حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث دأب على التلويح بخفض الالتزامات العسكرية الأميركية في أوروبا كأداة ضغط سياسي.

وفي سياق متصل، هاجم ترامب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، متهماً إياها بـ "الافتقار إلى الشجاعة" في الملف الإيراني. كما تزامن ذلك مع تقارير إعلامية أفادت بأن واشنطن تدرس احتمال تعليق عضوية إسبانيا في حلف "الناتو" نتيجة رفض مدريد دعم العمليات العسكرية ضد إيران.