الملك تشارلز الثالث يصل برمودا عقب زيارة "استثنائية" للولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- وصل الملك البريطاني تشارلز الثالث، الخميس، إلى أرخبيل برمودا في المحيط الأطلسي، في مستهل زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وهي الأولى له إلى إقليم بريطاني ما وراء البحار بصفته ملكاً.

وتأتي هذه الزيارة عقب اختتام جولة رسمية في الولايات المتحدة، اتسمت بحفاوة بالغة من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان في استقبال الملك لدى وصوله إلى مطار العاصمة هاميلتون، رئيس الوزراء ديفيد بيرت وكبار المسؤولين، ومن المقرر أن يُقام له استقبال رسمي كامل اليوم الجمعة يتضمن تحية بـ 21 طلقة مدفعية.

وشهدت الزيارة السابقة إلى واشنطن، والتي استمرت أربعة أيام، مظاهر تكريم غير مسبوقة؛ حيث أشاد الرئيس ترامب بالملك تشارلز الثالث قائلاً: "إنه ملك عظيم، بل أعظم ملك في نظري"، واصفاً الزوجين الملكيين بـ "الأناس العظماء".

وفي خطوة عملية تعكس عمق التقدير، أعلن الرئيس الأميركي (79 عاماً) عن قراره إلغاء الرسوم الجمركية على الويسكي الاسكتلندي "تكريماً" للملك والملكة كاميلا.

وقد حرص البيت الأبيض على إضفاء طابع احتفالي مهيب على الزيارة، شمل عشاءً فاخراً، ومراسم عسكرية بزي كامل، وموسيقى احتفالية، بالإضافة إلى تحليق طائرات مقاتلة فوق مقر الرئاسة الأميركية.

ولم تخْلُ الزيارة من تعليقات ترامب المثيرة للجدل، حيث صرّح عند مغادرة الزوجين الملكيين: "نحن بحاجة إلى المزيد من أمثالهم في بلدنا". ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تتقاطع مع أسلوب ترامب الذي طالما تمازح بشأن رغبته في أن يصبح ملكاً، وهو ما يثير انتقادات خصومه الذين يتهمونه بمحاولة تجاوز صلاحياته الدستورية والتصرف "بنمط ملكي".