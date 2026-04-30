ترامب ینتقد مساعي الكونغرس لتوسيع صلاحياته الحربية

أربيل (كوردستان 24) – أعرب الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، عن استيائه من مساعي الكونغرس الرامية إلى الحد من صلاحياته الحربية، وهي المساعي التي رفض مجلس الشيوخ أحدث مقترحاتها بعد ظهر اليوم.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إنهم يكررون الحديث عن صلاحيات الحرب مراراً وتكراراً. أنا بصدد التفاوض على اتفاق مع إيران، بينما يطرحون هم مقترحاً لوقف الحرب كل أسبوع، بل كل ثلاثة أيام".

ويحدد قانون "صلاحيات الحرب" – الذي سُنّ في أعقاب حرب فيتنام – مهلة 60 يوماً لاستخدام القوة العسكرية دون الحصول على تفويض رسمي من الكونغرس. وبموجب هذا القانون، من المفترض أن تنتهي هذه المهلة بخصوص الصراع مع إيران في الأول من أيار/مايو المقبل، إلا أن هناك حالة من الجدل داخل الكونغرس حول التاريخ الدقيق لانقضائها. ويرى بعض المشرعين أن مهلة الستين يوماً بدأت فعلياً من تاريخ اندلاع الأعمال العدائية، مما يجعل الموعد النهائي هو 29 نيسان/أبريل.

في المقابل، يستند آخرون إلى نص القانون للحث على أن الحساب يبدأ من تاريخ إخطار البيت الأبيض للكونغرس رسمياً، ما يضع الموعد النهائي في 1 أيار/مايو.

ومن جهة أخرى، يدفع مشرعون جمهوريون بأن أيام "وقف إطلاق النار" لا ينبغي احتسابها ضمن المهلة، أو يذهبون إلى أن للرئيس الحق في تمديد الموعد النهائي من جانب واحد ليصل إلى 90 يوماً.



