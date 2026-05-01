حكومة إقليم كوردستان تخصص 4 مليارات دينار لدعم 5120 حاجاً هذا العام

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، اليوم الخميس 30 نيسان 2026، عن استكمال الاستعدادات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى تخصيص ميزانية ضخمة لضمان راحة وسلامة الحجاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبز إسماعيل، في تصريح لـ "كوردستان 24": "إن 5 آلاف و120 مواطناً من إقليم كوردستان سيؤدون فريضة الحج هذا العام"، مؤكداً أن حكومة الإقليم خصصت مبلغ 4 مليارات دينار عراقي لدعم العملية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، بهدف ضمان أمنهم وراحتهم التامة خلال رحلتي الذهاب والإياب.

وفيما يخص آلية السفر، أوضح إسماعيل أن الجهود مكثفة لتأمين نقل جميع حجاج الإقليم عبر الجو حصراً (بواسطة الطائرات) إلى المملكة العربية السعودية. أما بشأن السكن، فقد أكد المتحدث تأمين فنادق ومواقع إقامة قريبة جداً من الحرم المكي، لتسهيل تنقل الحجاج وأدائهم للمناسك بكل يسر.

وعلى الصعيد الصحي، كشف المتحدث عن تخصيص عيادات طبية مجهزة وفرق طبية متخصصة ستعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة والتدخل في حالات الطوارئ التي قد تواجه ضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل، شدد المتحدث باسم وزارة الأوقاف على أن العدد الرسمي المعتمد للحجاج هو 5120 شخصاً، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة للراغبين بالسفر بطرق غير قانونية. وأشار إلى أن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية صارمة من قبل السلطات السعودية.

واختتم نبز إسماعيل حديثه بالتأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان تراقب عن كثب كافة تفاصيل العملية التنظيمية، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج خلال أداء فريضتهم.