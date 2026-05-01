مفتاح الصحة والرشاقة.. لماذا يجب أن تبدأ يومك بالألياف؟

أربيل (كوردستان24)- أكد خبراء تغذية أن الألياف تُعد ركيزة أساسية للصحة العامة، رغم أن غالبية الناس لا يحصلون على الكميات الموصى بها يومياً. وأشار تقرير نشره موقع "توداي" إلى أن للألياف فوائد متعددة تشمل تعزيز صحة القلب، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، والمساعدة في إنقاص الوزن، فضلاً عن دورها الحيوي في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتنصح اختصاصية التغذية، ناتالي ريزو، بضرورة بدء اليوم بتناول وجبة إفطار غنية بالألياف، ووصفت ذلك بالاستراتيجية الذكية. وقالت ريزو "البدء بالألياف في الصباح يمنحك ميزة كبيرة؛ إذ يعزز الشعور بالشبع طوال اليوم، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام خلال المساء".

من جانبها، أوضحت الاختصاصية ليزا يونغ أن الألياف في وجبة الصباح تعمل على استقرار سكر الدم، لكونها نوعاً من الكربوهيدرات التي لا تُهضم، وبالتالي لا تسبب ارتفاعاً مفاجئاً في الغلوكوز. كما أن التركيز عليها يشجع على اختيار أطعمة مغذية مثل الشوفان والفواكه بدلاً من الأطعمة الغنية بالدهون.

وعن تناول الألياف في وجبة العشاء، أشارت يونغ إلى أنها تساعد بشكل مباشر في تحسين حركة الأمعاء في صباح اليوم التالي، وتسهل عملية الإخراج. وأضافت أن إدراج الخضراوات والبقوليات في الوجبة الرئيسية يساهم في فائدة مزدوجة؛ حيث يقلل من استهلاك اللحوم الحمراء والدهون المشبعة، ويستبدلها بمصادر نباتية مغذية.

ورغم الفوائد الكبيرة، حذر الخبراء من زيادة تناول الألياف بشكل مفاجئ وبكميات كبيرة، خاصة لمن لم يعتد عليها، لتجنب أعراض مثل الانتفاخ والغازات.

وينصح المتخصصون باتباع الخطوات التالية لتعظيم الاستفادة:

التدرج: زيادة كمية الألياف تدريجياً لمنح الأمعاء فرصة للتكيف.

توزيع الحصص: توزيع الألياف على الوجبات الثلاث والوجبات الخفيفة.

الترطيب: شرب كميات وافرة من الماء لمساعدة الألياف القابلة للذوبان على تكوين المادة الهلامية التي تمنع امتصاص الكوليسترول.

النشاط البدني: ممارسة الرياضة لضمان انتظام حركة الجهاز الهضمي.

واختتم الخبراء نصيحتهم بالتأكيد على أن "أي وقت تتناول فيه الألياف هو وقت مناسب" نظراً للنقص الحاد الذي يعاني منه معظم الناس، لكن السر يكمن في الاستمرارية والتوازن.