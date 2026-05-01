بعد توقف دام شهرين.. استئناف الرحلات الجوية بين مطارات إقليم كوردستان وإيران

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الجمعة 1 أيار 2026، عن استئناف الرحلات الجوية بين مطاري أربيل وطهران بعد توقف استمر لأكثر من شهرين نتيجة التوترات الأمنية والنزاع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقال أحمد هوشيار في تصريح لـ"كوردستان 24"، إن الخطوط الجوية ستبدأ بمزاولة أعمالها وتسيير رحلاتها اليوم، مؤكداً أن قرار العودة جاء بعد التأكد التام من سلامة الأجواء وضمان أمن الرحلات والمسافرين.

وأضاف مدير المطار أن الأيام القليلة القادمة ستشهد أيضاً استئناف الرحلات الجوية بين مطار السليمانية الدولي (مطار جلال طالباني) والعاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب جدول الرحلات المقرر، سيتم تسيير رحلتين جويتين أسبوعياً بين أربيل وطهران، بالإضافة إلى رحلة واحدة أسبوعياً تربط بين السليمانية وطهران.