تصعيد روسي غير مسبوق في حرب المسيّرات ضد أوكرانيا خلال شهر نيسان

أربيل (كوردستان24)- كشف تحليل حديث أجرته وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى بيانات القوات الجوية الأوكرانية، أن شهر أبريل الماضي سجل رقماً قياسياً غير مسبوق في عدد الطائرات المسيّرة الهجومية بعيدة المدى التي أطلقتها روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.

ووفقاً للتقارير اليومية، أطلق الجيش الروسي خلال شهر أبريل وحده 6,583 طائرة مسيّرة، بزيادة قدرها 2% عن شهر مارس السابق. وفي المقابل، أظهرت البيانات كفاءة عالية للدفاعات الجوية الأوكرانية، التي تمكنت من اعتراض وإسقاط 88% من إجمالي الطائرات المسيّرة والصواريخ القادمة، وهو ما تعزوه كييف إلى تطويرها منظومة دفاعية تُعد من بين الأفضل عالمياً جراء خبرة التعامل مع القصف المستمر منذ سنوات.

ورصد المحللون تحولاً لافتاً في الاستراتيجية الروسية؛ فبعد أن كان الاعتماد شبه كلي على الهجمات الليلية، شهدت الأسابيع الأخيرة تزايداً في الضربات النهارية. وأشار "معهد دراسات الحرب" الأميركي إلى أن هذا التكتيك الجديد الذي يجمع بين الضربات الليلية والنهارية يهدف على الأرجح إلى إيقاع أكبر قدر من الأذى بالمدنيين، واستهداف المساحات المفتوحة مع تحسن الطقس وزيادة حركة السكان.

من جانبه، وصف بافلو باليسا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الهجمات النهارية بأنها محاولة لـ"إرهاب المدنيين" وشل النشاط التجاري، موضحاً أن القصف في ذروة يوم العمل يهدف إلى إلحاق أضرار اقتصادية جسيمة وتعطيل الإنتاجية.

في المقابل، تواصل موسكو نفيها الرسمي لاستهداف المدنيين، وتشدد على أن ضرباتها الجوية تقتصر على المواقع العسكرية ومنشآت الطاقة المرتبطة بالجهود الحربية واللوجستية للجيش الأوكراني.