طقس العراق.. أمطار متوسطة الشدة وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يجلب أمطاراً متفاوتة الشدة وتغييرات ملحوظة في درجات الحرارة والرياح.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غد السبت سيكون غائماً في المنطقة الشمالية مع هطول زخات مطر متوسطة إلى غزيرة أحياناً، مصحوبة بالبرق والرعد. وفي المنطقة الوسطى، سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة، بينما تشهد المنطقة الجنوبية طقساً صحواً مع بعض الغيوم وارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم السبت، أوضح البيان أنها ستتفاوت بين المحافظات؛ حيث تسجل دهوك 24 مئوية، وأربيل والسليمانية 25، ونينوى 28، فيما ترتفع في بغداد لتصل إلى 32 مئوية، وتسجل البصرة أعلى قراءة بواقع 37 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس يوم الأحد غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد، مع استمرار فرص الأمطار في المنطقة الشمالية. كما حذرت من نشاط في الرياح الشمالية الغربية بالأقسام الغربية، مما قد يؤدي إلى تصاعد الغبار، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في مختلف المناطق.

أما يوم الاثنين، فيستمر الطقس الغائم جزئياً مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، مع بدء انخفاض درجات الحرارة بعدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، في حين تستمر بالارتفاع قليلاً في الجنوب.

وأشار البيان إلى أن طقس يوم الثلاثاء المقبل سيشهد استقراراً نسبياً، حيث سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، إلا أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضاً ملحوظاً بعدة درجات مقارنة بالأيام السابقة.