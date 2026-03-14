إعلام إيراني يحث سكان 3 موانئ إماراتية على الإخلاء ويهدد باستهدافها

أربيل (كوردستان 24)- حثّت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية سكان ثلاثة موانئ في الإمارات العربية المتحدة على الإخلاء تحسباً لهجمات محتملة.

وزعمت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، دون تقديم أي دليل، وجود قوات أمريكية في موانئ جبل علي وخليفة والفجيرة المدنية في الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها "أهدافاً مشروعة" للهجمات الإيرانية.

وحثت الوكالة السكان في هذه الموانئ والمناطق المحيطة بها على الإخلاء الفوري، مشيرةً إلى أن هذه المنشآت "قد تُستهدف خلال الساعات القادمة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، تسبب اعتراض طائرة مسيرة في اندلاع حريق قرب ميناء الفجيرة، لكن لم تُسفر العملية عن أي إصابات، وفقاً لما أفاد به المكتب الإعلامي للفجيرة.

وتأتي هذه التهديدات في وقت واجهت فيه دول الخليج العربي سابقاً هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت حقول النفط والبنية التحتية الحيوية. ويُعد ميناء جبل علي في دبي أكثر الموانئ ازدحاماً في الشرق الأوسط."



المصدر: AP