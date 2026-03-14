الحرب الإقليمية تلقي بظلالها على سياحة دبي: معالم شبه خالية وتراجع ملحوظ في أعداد الزوار

أربيل (كوردستان 24)-بدت ملامح التأثر واضحة على قطاع السياحة في إمارة دبي، نتيجة التداعيات المباشرة للحرب الإيرانية وتوسع رقعة الصراع في المنطقة، حيث سجلت أبرز الوجهات السياحية هدوءاً غير معتاد في وقت يُفترض أن يكون ذروة الموسم السياحي.

وأظهرت صور وتقارير ميدانية تأثراً كبيراً في حركة الإقبال على أسواق دبي وشواطئها وممراتها البحرية. فبعد أن كانت هذه المواقع تعج بالنشاط والحيوية، خيّم السكون على مناطق شهيرة مثل "سوق السيف" التاريخي على خور دبي، والشواطئ المحيطة بالفنادق الفاخرة، ومنها منطقة "برج العرب"، التي شهدت تراجعاً حاداً في أعداد المرتادين.

ويعزو خبراء هذا التراجع إلى تعطل حركة الملاحة الجوية في عموم منطقة الشرق الأوسط جراء العمليات العسكرية. كما ساهمت الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت مواقع داخل دولة الإمارات في زعزعة الصورة الذهنية للبلاد كواحدة من أكثر الوجهات أماناً واستقراراً في المنطقة، مما دفع الكثير من السياح وشركات الطيران إلى مراجعة خططهم.

وتوثق الصور الملتقطة مؤخراً مشاهد قاسية لقطاع السياحة؛ حيث تظهر الأسواق شبه خالية من المتسوقين، وشرفات المطاعم والمقاهي هادئة بشكل غير مسبوق، وشواطئ يرتادها عدد قليل جداً من الزوار، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها اقتصاد الإمارة المعتمد بشكل حيوي على السياحة والخدمات في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.



المصدر: AP