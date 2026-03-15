إسرائيل تخصص 832 مليون دولار لتمويل عملية "زئير الأسد"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعدت الحكومة الإسرائيلية مشروع قرار يقضي بتخصيص نحو 832 مليون دولار (ما يعادل قرابة 3 مليارات شيكل) لصالح وزارة الدفاع، بهدف تمويل عملية "زئير الأسد" العسكرية. وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة الطوارئ واستمرار العمليات الحربية، حيث سيتم تأمين هذا المبلغ عبر إجراء تقليصات واسعة في النفقات العامة وميزانيات الوزارات الخدمية.

ووفقاً لوثيقة حكومية رسمية تتعلق بأولويات الإنفاق لعام 2026، فإن هذا القرار جاء للاستجابة السريعة لمتطلبات الحرب وكثافة العمليات العسكرية. وتنص الوثيقة على توجيه هذه المبالغ لوزارة الدفاع لغرض شراء أسلحة ومعدات عسكرية "حساسة وسرية" تُعد ضرورية لإدارة المعركة وإعادة التسليح.

ولتوفير السيولة اللازمة، ستلجأ الحكومة إلى إجراء تعديلات في "القانون الأساسي لاقتصاد الدولة" لعام 2026، تشمل:

استقطاع نحو 480 مليون دولار من الميزانية التي كانت مخصصة لسداد الفوائد والعمولات البنكية.

تقليص نحو 352 مليون دولار من ميزانيات الوزارات الحكومية المختلفة للعام المالي 2026، وذلك وفق جدول زمني يحدد حصة الاستقطاع من كل وزارة.

وأشارت الفقرة الثالثة من الوثيقة إلى أنه في حال مصادقة "الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي) على قانون ميزانية الدولة لعام 2026 بالقراءات الثلاث، فسيتم إلغاء بنود الاستقطاع المذكورة. وبدلاً من ذلك، سيتم توفير مبلغ الـ 832 مليون دولار ضمن إطار قرار حكومي آخر (رقم 3970)، والمتعلق بمواجهة التداعيات المالية لحرب "زئير الأسد" والحد من العجز المالي.

وتعكس هذه التحركات الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل جراء طول أمد الحرب، والاضطرار لتغليب الإنفاق العسكري والأمني على الحسابات التنموية والخدمية في الميزانيات القادمة.