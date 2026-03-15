الأعمال الفائزة بالأوسكار عن فئة أفضل فيلم في السنوات العشرين الماضية

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في ما يأتي، لائحة بالأعمال التي حصلت على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم خلال السنوات العشرين الماضية، وذلك قبل حفلة توزيع جوائز الأوسكار الثامنة والتسعين التي ستقام الأحد في هوليوود.

هذا العام، تتنافس 10 أفلام على الجائزة الكبرى وهي "بوغونيا" و"إف1: ذي موفي" و"فرانكنشتاين" و"هامنت" و"مارتي سوبريم" و"وان باتل أفتر أناذر" و"ذي سيكريت إيجنت" و"سنتيمنتل فاليو" و"سينرز" و"تراين دريمز".

2025 - "أنورا"

2024 - "أوبنهايمر"

2023 - "إفريثينغ إفريوان آول آت وانس"

2022 - "كودا"

2021 - "نومادلاند"

2020 - "بارازايت"

2019 - "غرين بوك"

2018 - "ذي شيب أوف ووتر"

2017 - "مونلايت"

2016 - "سبوتلايت"

2015 - بيردمان"

2014 - "12 ييرز إيه سلايف"

2013 - أرغو"

2012 - "ذي آرتست"

2011 - "ذي كينغز سبيتش"

2010 - "ذي هورت لوكر"

2009 - "سلامدوغ ميليونير"

2008 - نو كانتري فور أولد مَن"

2007 - "ذي ديبارتد"

2006 - "كراش"