أربيل.. انطلاق الموسم الربيعي لمشروع "السينما والجمهور"

أربيل (كوردستان24)- تطلق مديرية سينما أربيل الموسم الربيعي لمشروع "السينما والجمهور" (سینەما و جەماوەر) في "إمباير سينما" بمدينة أربيل.

وصرح شاخوان مصطفى، مدير سينما أربيل، لـ "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء 14 نيسان 2026، قائلاً: "سنستأنف أنشطة مشروع السينما والجمهور هذا الأسبوع. كان توقف المشروع بسبب شهر رمضان المبارك، ومن ثم بسبب التوترات والحروب التي شهدتها المنطقة، مما منعنا من مواصلة الأنشطة. والآن قررنا البدء بأولى فعاليات الموسم الربيعي للمشروع هذا الأسبوع وسنستمر في ذلك".

وأضاف شاخوان مصطفى: "فعالية هذا الأسبوع ستتضمن عرض الفيلم السينمائي (سیمای خۆڵەمێش - وجه الرماد)، وهو من إخراج شاخوان إدريس، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن البارزين في كوردستان. تتناول قصة الفيلم حقبة الثمانينيات، وما تسبب به حزب البعث من دمار وتشريد للشعب الكوردي، حيث سعى دائماً لسلب الفرح من الكورد عبر ممارسات التهجير والأنفال والإبادة الجماعية".

وأشار مدير سينما أربيل إلى أن "الأبواب مفتوحة أمام جميع فئات المجتمع، سواء من الكورد أو من القوميات الأخرى، لأن رسالة كوردستان هي رسالة تعايش. لذا يحق لجميع المكونات من الفنانين، إذا كان لديهم مشاريع فنية خاصة في مجال الأفلام، أن نفتح لهم أبوابنا ونقدم لهم الخدمة كما نخدم أي فرد آخر".

ومن المقرر أن تبدأ مديرية سينما أربيل أنشطتها ضمن مشروع "السينما والجمهور" يوم الأربعاء 15 نيسان 2026، حيث سيتم عرض أفلام سينمائية أسبوعياً "مجاناً" للجمهور في "إمباير سينما" بأربيل.