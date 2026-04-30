ترامب يهنئ علي الزيدي بتكليفه لرئاسة حكومة العراق: "بداية فصل جديد وعظيم بين بلدينا"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، اليوم الخميس 30 نيسان/أبريل 2026، سلسلة من الاتصالات الهاتفية والرسائل الدبلوماسية من قيادات الإدارة الأمريكية، ركزت على ملفات التكليف والتعاون الثنائي المستقبلي.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً بعلي فالح الزيدي، قدم خلاله التهنئة الرسمية بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، موجهاً له دعوة رسمية لزيارة واشنطن فور إتمام مراسيم تشكيل الحكومة.

وفي تدوينة له عبر منصاته الرسمية، عبّر الرئيس ترامب عن تفاؤله بهذه الخطوة قائلاً: "تهانينا لعلي الزيدي على ترشيحه ليكون رئيس وزراء العراق القادم! نتمنى له النجاح في عمله لتشكيل حكومة جديدة خالية من الإرهاب، قادرة على تقديم مستقبل مشرق للعراق".

وأضاف ترامب في تدوينته: "نتطلع إلى علاقة جديدة قوية وحيوية ومنتجة للغاية بين العراق والولايات المتحدة. هذه بداية فصل جديد عظيم بين بلدينا، نحو ازدهار واستقرار ونجاح لم يسبق له مثيل.. مبارك مجدداً يا علي".

وشهد الاتصال الهاتفي استعراضاً للعلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن وسبل تطويرها، مع تأكيد الجانبين على أهمية العمل المشترك لترسيخ الاستقرار في المنطقة. وفي سياق متصل، تلقى رئيس الوزراء المكلف اتصالاً من المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، جرى خلاله التباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية لتعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تعزيز أطر التنسيق مع الحكومة العراقية الجديدة ودعم جهودها في المرحلة المقبلة.