السليمانية.. عرض الفيلم القصير ئاوێنەی مێشک "مرآة العقل"

أربيل (كوردستان24)- يستعد المخرج آكار كريم لعرض فيلمه القصير الجديد بعنوان "مرآة العقل" (ئاوێنەی مێشک)، وذلك في صالات "سيتي سينما" بمدينة السليمانية.

وصرح مخرج العمل، آكار كريم، لـ "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026، قائلاً: "لقد تم إرسال الفيلم إلى عدة مهرجانات محلية ودولية، ونأمل أن يتم اختياره للمشاركة في المسابقات العالمية قريباً. شارك في إنتاج هذا العمل نخبة من الطلبة والخريجين الجامعيين، فيما جسد الدور الرئيسي فيه الفنان والممثل الكوردي المعروف كمال علي".

وأضاف كريم: "يحمل فيلم (مرآة العقل) عنواناً عميقاً ودلالات نفسية مكثفة؛ حيث تتناول القصة الصراع الداخلي للإنسان، ذلك التجاذب بين الأفكار، والذاكرة، والخوف، والأمل، وضغوط الحياة. اسم الفيلم يشير إلى أن العقل يعمل كمرآة تعكس كل ما مر به الإنسان أو يشعر به".

وحول الحبكة الدرامية، أوضح المخرج: "يعيش بطل الفيلم حياة قاسية مليئة بالضغوط والمشكلات الاجتماعية، ويخوض يومياً حرباً مع ذكرياته وظروفه التي سلبته الاستقرار. وسيرى المشاهد من خلال الأحداث كيف يمكن للإنسان أن يبدو هادئاً من الخارج بينما يخوض صراعاً نفسياً مريراً في داخله".

وأشار آكار كريم إلى الجوانب الفنية قائلاً: "يعتمد الفيلم على الصور الرمزية، وتوظيف الإضاءة والظلال، والتلاعب بين الصوت والصمت لإبراز الحالة الذهنية للبطل. لذا، فإن (مرآة العقل) ليس مجرد قصة عادية، بل هو رحلة في أعماق النفس البشرية".

ومن المقرر عرض فيلم "مرآة العقل" ضمن مهرجان سينمائي تستضيفه صالات "سيتي سينما" في السليمانية خلال شهر أيار المقبل من عام 2026.