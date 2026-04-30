رئيس السلطة القضائية الإيرانية: الإعدامات تعكس "مطالب مشروعة للشعب"

أربيل (كوردستان 24) – زعم غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن عمليات الإعدام واسعة النطاق تعكس "مطالب مشروعة للشعب".

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد نُفذ حكم الإعدام بحق 21 شخصًا على الأقل، واعتقل 4000 آخرون في إيران، منذ أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل البلاد لأول مرة قبل أكثر من شهرين.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، هذه الإجراءات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الشعب الإيراني "بطرق قاسية ووحشية". وردًا على ذلك، قال إيجئي إن القضاء الإيراني "لن يُظهر أي إهمال أو تساهل في محاكمة ومعاقبة أي مجرم تلطخت يداه بدماء شعبنا".

وأضاف: "لا نُعير أي اهتمام لخطاب القوى المتعجرفة ومنابرها الدعائية". تأتي موجة الإعدامات الأخيرة بعد أشهر من حملة قمع شهدها مطلع العام، حيث قتلت قوات الأمن الإيرانية آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وفي هذا السياق، نُفذت في إيران اليوم الخميس، 30 نيسان/أبريل، عملية إعدام أخرى مرتبطة بتلك الاحتجاجات، وفقًا لوكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية. وقد حددت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) -ومقرها الولايات المتحدة- هوية الضحية، وهو ساسان آزادوار جونغاني، لاعب كاراتيه يبلغ من العمر 21 عامًا من سكان أصفهان.