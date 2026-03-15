استئناف الحركة التجارية والمسافرين في المنافذ الحدودية بين إقليم كوردستان وإيران

أربيل (كوردستان 24)- بعد إغلاق استمر لمدة 15 يوماً بسبب الأوضاع الأمنية وظروف الحرب، استؤنفت رسمياً اليوم الأحد، 15 آذار 2026، الحركة التجارية وتنقل المسافرين عبر منفذي "حاجي عمران" و"باشماخ" الحدوديين بين إقليم كوردستان وجمهورية إيران الإسلامية.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في منفذ حاجي عمران، بكر سليمان، بأنه بالتزامن مع إعادة افتتاح المنفذ، انطلقت قوافل الشاحنات نحو حدود "تمرجين" الإيرانية لاستيراد البضائع والسلع.

وأشار إلى أن إغلاق المنفذ لمدة 15 يوماً ألقى بظلاله سلباً على معيشة أكثر من ألف تاجر و120 سائق سيارة أجرة (تاكسي) تعطلت أعمالهم نتيجة توقف الحركة.

حول نوعية البضائع، تُشير الإحصاءات إلى أن 80% من الواردات هي مواد إنشائية، و15% سيارات، بينما تشكل الخضروات والفواكه والألبان والمشروبات الغازية نسبة 5%.

وعلى الرغم من أهمية افتتاح المنفذ لكلا الجانبين، إلا أنه يحمل جدوى اقتصادية أكبر بكثير لجمهورية إيران الإسلامية التي تمر بظروف حرب.

في السياق ذاته، أكدت مراسلة كوردستان 24، من منفذ باشماخ الحدودي، داليا كمال، أن الحركة التجارية والسياحية في المنفذ قد عادت إلى طبيعتها تماماً، بعد إتمام كافة الإجراءات اللازمة من قبل الوحدة الإدارية في بنجوين ومحافظة السليمانية.

وقالت: إن العمل في منفذ باشماخ كان قد توقف بشكل مؤقت منذ بداية الحرب، لكنه يشهد اليوم حركة ملحوظة؛ حيث تعبر يومياً أكثر من 500 شاحنة تنقل السلع ومنتجات الألبان والخضروات إلى محافظة السليمانية وبقية مناطق إقليم كوردستان.

يُعد افتتاح هذين المنفذين خطوة هامة لتقليل الخسائر الاقتصادية وتطبيع الأوضاع في أسواق إقليم كوردستان.

يأتي هذا بعد أن أعلنت مديرية منفذ حاجي عمران الدولي، أمس السبت 14 آذار 2026، عن استئناف حركة المسافرين والتبادل التجاري ابتداءً من يوم الأحد، بالتزامن مع إعادة افتتاح منفذ "سيرانبن" أيضاً يوم أمس.