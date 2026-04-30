انفراجة في واشنطن: مجلس النواب يصوت لإنهاء إغلاق "الأمن الداخلي" وسط قفزة قياسية في أسعار النفط

أربيل (كوردستان 24) – شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس 30 نیسان/ابریل 2026، سلسلة من التطورات الدراماتيكية على الصعيدين السياسي والعسكري، حيث صوت مجلس النواب لإنهاء أطول إغلاق لوكالة حكومية في تاريخ البلاد، بالتزامن مع جدل ساخن في الكونغرس حول ميزانية الدفاع والحرب مع إيران، في وقت سجلت فيه أسعار النفط مستويات قياسية.

إنهاء إغلاق وزارة الأمن الداخلي

بعد أسابيع من التأخير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح حزمة تمويل لوزارة الأمن الداخلي، مما يمهد الطريق لإنهاء الإغلاق الذي هدد بتعطيل حركة المطارات والعمليات الأمنية. وتوجهت الحزمة، التي حظيت بدعم من الحزبين، إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها، مع ملاحظة أن التمويل لم يشمل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي كانت محور الخلاف، حيث يتم تمويل أجندة ترامب للهجرة بشكل منفصل.

ميزانية دفاع تاريخية واتهامات لروسيا

في غضون ذلك، واجه وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة يوماً ثانياً من الاستجواب القاسي في "كابيتول هيل". وتسعى إدارة ترامب للحصول على ميزانية عسكرية تاريخية لعام 2027 تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار. وخلال الجلسة، كشف الجنرال دان كاين أمام أعضاء مجلس الشيوخ أن روسيا قدمت مساعدات للمجهود الحربي الإيراني، لكنه رفض الخوض في التفاصيل علناً.

كما أبدى المشرعون الديمقراطيون مخاوف دستورية "بالغة" تجاه ادعاء هيغسيث بأن مهلة الـ 60 يوماً القانونية لاستخدام صلاحيات الحرب ضد إيران "توقفت" مؤقتاً بسبب وقف إطلاق النار، مطالبين بتوضيحات حول إجراءات منع سقوط ضحايا مدنيين.

أزمة النفط ومضيق هرمز

وعلى الصعيد الاقتصادي، قفزت أسعار خام برنت لتتجاوز 126 دولاراً للبرميل، مدفوعة بتعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية والشكوك حول إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم. هذا الارتفاع المفاجئ وضع ضغوطاً متزايدة على الرئيس ترامب، الذي طرح خطة جديدة تهدف إلى تأمين إعادة فتح المضيق وإنهاء حالة الاضطراب في إمدادات الطاقة العالمية.



المصدر: وکالات