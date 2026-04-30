6 قتلى بضربة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

أربيل (كوردستان 24) – قتل ستة أشخاص في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة، ما يرفع إلى 15 على الأقل عدد ضحايا ضربات شنّتها إسرائيل في جنوب البلاد، الیوم الخميس 30 نیسان/ابریل.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة زبدين قضاء النبطية أدت في حصيلة نهائية إلى ستة قتلى". وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن القتلى سقطوا "بعدما استهدفتهم مسيرة معادية بصاروخين موجهين عندما كانوا مجتمعين قرب جبانة (مقبرة) البلدة".

وفي السياق ندد الرئيس اللبناني جوزاف عون بـ"الانتهاكات" الإسرائيلية "المستمرة" لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، داعيا إلى ممارسة "الضغط" على إسرائيل لوقف الضربات التي تستهدف المدنيين والمسعفين.

وقال عون، خلال لقائه وفداً من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، إن "الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب على رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما أعداد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم".

وأضاف: "يجب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والإغاثية".

يذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، رداً على هجمات لحزب الله.



المصدر: وکالات