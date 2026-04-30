الرئيس الإيراني: العالم شهد تسامحنا.. والحصار البحري نهج ظالم لن يتم تحمله

وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، الإجراءات المتخذة تحت مسمى "الحصار البحري" ضد بلاده بأنها امتداد للعمليات العسكرية، مؤكداً أن طهران لن تتسامح مع استمرار هذا النهج.

وقال بزشكيان في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة (X): "لقد شهد العالم على تسامح إيران وسعيها نحو السلام، وما يتم تنفيذه الآن تحت مسمى الحصار البحري ليس إلا امتداداً للعمليات العسكرية ضد أمة تدفع ثمن صمودها واستقلالها".

وأضاف الرئيس الإيراني محذراً من التداعيات المستقبلية لهذه السياسات، واصفاً إياها بالظالمة: "إن استمرار هذا النهج الظالم أمر غير قابل للتحمل".

تأتي تصريحات بزشكيان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة وضغوطاً دولية على خطوط الملاحة والإمداد، مما يعكس موقفاً إيرانياً حازماً تجاه أي محاولات لتقييد حركتها البحرية أو فرض حصار عسكري تحت غطاء قانوني أو سياسي.