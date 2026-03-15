وزير خارجية إسرائيل: لا محادثات مباشرة مع لبنان لإنهاء الحرب

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد عدم وجود أي توجه لدى إسرائيل لإجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان لإنهاء الحرب التي بدأت في الثاني من آذار/مارس.

وقال ساعر ردا على سؤال صحافي حول إمكانية إجراء مفاوضات بين إسرائيل ولبنان في وقت قريب "الجواب هو لا".

وكان مصدر رسمي لبناني قد صرّح السبت لوكالة فرانس برس "المفاوضات مطروحة، والتحضيرات جارية لتشكيل الوفد"، ولكن "نحتاج إلى التزام اسرائيلي بشأن الهدنة أو وقف النار".

