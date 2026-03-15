إسرائيل توافق على تخصيص أكثر من 800 مليون دولار لشراء معدات عسكرية "طارئة"

أربيل (كوردستان24)- وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية "طارئة"، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية ضد إيران، وفق معلومات نشرتها الصحافة الإسرائيلية الأحد.

وقد أقرّ الوزراء هذه الحزمة البالغة 2,6 مليار شيكل خلال اجتماع عبر الهاتف مساء الجمعة. وستُستخدم هذه الأموال لشراء معدات أمنية ولتلبية "الاحتياجات العاجلة"، على ما ذكرت صحيفة "هآرتس" التي لم تكشف مزيدا من التفاصيل.

وبحسب وثيقة وزارة المالية المُقدّمة للوزراء، والتي بثّتها صباح الأحد وسائل إعلام إسرائيلية بينها قناة N12 التلفزيونية "نظرا لشدة القتال، برزت حاجة ملحّة وفورية لتوفير استجابة عملياتية تشمل شراء الذخيرة والأسلحة المتطورة وتجديد مخزونات المعدات القتالية الأساسية".

كما تنصّ الوثيقة على أن "هذا قرار طارئ استثنائي يهدف حصريا إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن سير القتال".

وسيموّل هذا المشروع من ميزانية الدولة البالغة 222 مليار دولار والتي وافقت عليها الحكومة في 12 آذار/مارس. ومن المتوقع أن يُقرّها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بحلول 31 آذار/مارس، وفق تقارير صحافية.

ولم تُصدر حكومة بنيامين نتانياهو أي تعليق رسمي حول الموضوع حتى الآن، كما لم تُحدد وجهة إنفاق هذه الأموال.

في المقابل، نفى وزير الخارجية جدعون ساعر الأحد إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة بنقص في صواريخها الاعتراضية.

وقال للصحافيين ردا على سؤال حول الموضوع أثناء زيارته موقعا تعرّض أخيرا لقصف صاروخي إيراني "الجواب هو لا".

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، تُطلق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل منذ ليلة السبت بمعدل وابل صاروخي كل 90 دقيقة. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ظهرا أن سبعة وابلات من الصواريخ الباليستية الإيرانية استهدفت البلاد منذ منتصف الليل.

ومنذ بدء الغارات الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط/فبراير، أصبحت إسرائيل هدفا يوميا لهجمات الصواريخ البالستية الإيرانية والتي ينجح الجيش في اعتراض معظمها. وقد أسفرت هذه الصواريخ أو شظاياها عن مقتل 12 شخصا.

وذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مسؤولين أمنيين أن إيران أطلقت 250 صاروخا بالستيا على إسرائيل حتى 13 آذار/مارس. ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أن حوالى 50% من الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت باتجاه إسرائيل مُجهزة برؤوس عنقودية.

