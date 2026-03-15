استراتيجية حكومة إقليم كوردستان في حماية حقوق العمال وتوفير فرص العمل: قراءة في الأرقام

أربيل (كوردستان24)-أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن شمول أكثر من 300 ألف عامل بالضمان الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 450 ألف دينار عراقي.

أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان تقريراً جديداً تحت عنوان "توفير فرص العمل وحقوق العمال في إقليم كوردستان". وبحسب الإحصائيات، شهد قطاع العمل وحماية حقوق العمال في التشكيلة الوزارية التاسعة تحولاً كبيراً؛ حيث ارتفع عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي ليصل إلى أكثر من 303 آلاف عامل، إلى جانب توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.

زيادة غير مسبوقة في الضمان الاجتماعي

وفقاً للتقرير، تم حتى الآن ضمان 303 آلاف عامل (258 ألف عامل محلي و45 ألف عامل أجنبي) يعملون في 61,423 مشروعاً في إقليم كوردستان. واللافت للنظر أنه خلال السنوات الخمس الماضية وحدها، تم ضمان 225 ألف عامل، في حين كان عدد العمال المشمولين بالضمان حتى عام 2019 لا يتجاوز 78,560 عاملاً فقط.

كما وصل رأسمال صندوق تقاعد وضمان العمال حالياً إلى تريليون و500 مليار دينار.

تحديد الحد الأدنى للأجور والمستحقات المالية

لأول مرة، وبموجب الكتاب المرقم (9410) الصادر في 3 كانون الثاني 2025، قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل غير الماهر بمبلغ 450 ألف دينار، على ألا يقل الأجر اليومي لأي عامل عن 15 ألف دينار.

وفي الفترة ما بين نهاية 2024 ونهاية 2025، صُرف مبلغ 70 مليار دينار كمكافأة نهاية الخدمة لـ 17,625 عاملاً. وحتى الآن، يتقاضى 1,007 عمال رواتب تقاعدية شهرية بعد إحالتهم على التقاعد.

توفير فرص العمل والأولوية للمواطنين

بموجب القرار رقم 172 لعام 2022، ألزمت الحكومة كافة المشاريع بأن تكون نسبة 75% من قوتها العاملة من مواطني إقليم كوردستان، وألا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 25%. ونتيجة لتطبيق هذا القرار، تم إحلال 2,180 عاملاً محلياً بدلاً من العمالة الأجنبية في 627 مشروعاً. كما تمت إحالة عشرات المشاريع إلى القضاء بسبب ارتكابها مخالفات بهذا الشأن.

وفيما يخص فرص العمل المستحدثة في التشكيلة التاسعة:

قطاع الاستثمار: توفير أكثر من 140 ألف فرصة عمل.

المشاريع الصغيرة (الزراعية، السياحية، والصناعية): توفير نحو 40 ألف فرصة عمل.

القطاع العام: توفير 48 ألف فرصة عمل للشباب بصيغتي (التعيين الدائم والعقود).

حماية حقوق العمال

تؤكد حكومة الإقليم حرصها على حماية حقوق العمال؛ فوفقاً للقانون، تبلغ ساعات العمل 8 ساعات يومياً، وللعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 20 يوماً، وإجازة مرضية تصل إلى 180 يوماً. كما تمنح النساء الحوامل حق إجازة الأمومة مع حظر تكليفهن بأعمال شاقة.

ولمتابعة المشكلات والشكاوى، تم تخصيص الخط الساخن (5500). وخلال العامين الماضيين، سُجلت أكثر من 300 شكوى عمالية، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمعالجة معظمها، مع ضمان الحفاظ على سرية هوية المشتكين لضمان عدم تعرضهم لأي أضرار وظيفية.