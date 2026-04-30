وزير بحريني يؤكد ضرورة إيجاد حلول لاستعادة السلام بعد الهجمات الإيرانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- حثّ وزير الخارجية البحرین عبد اللطيف بن راشد الزياني المجتمع الدولي في هذا الظرف الحرج على "الانتقال من إدارة الأزمة إلى إيجاد حلول" للأزمة الإيرانية.

وأضاف أن ذلك يجب أن يشمل حوارًا بنّاءً يضمن التزام إيران بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز وغيره من الممرات المائية الحيوية.

وأبلغ الزياني، الذي ترأس اجتماعًا وزاريًا لمجلس الأمن الدولي، الدبلوماسيين بضرورة أن توقف إيران برامجها النووية والصاروخية وبرامج الطائرات المسيّرة، وأن تمتنع عن تسليح أو تمويل الوكلاء والميليشيات المسلحة، وأن تكفّ عن مهاجمة البحرين ودول الخليج الأخرى والأردن.



المصدر: AP