أوكرانيا.. زيلينسكي يمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة 90 يومًا

أربيل (كوردستان24)- وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس 30 نیسان/ابریل 2026، قوانين تمديد نظامَي الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية الشاملة في البلاد لفترة جديدة تمتد 90 يومًا.

وبحسب وثائق رسمية منشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، فقد جاء توقيع زيلينسكي عقب تصويت البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، لصالح هذا التمديد، في خطوة باتت دورية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022.

وأشارت البطاقات التشريعية على الموقع الرسمي للبرلمان إلى أن القوانين "أُعيدت موقعة من قبل زيلينسكي".

وفرضت أوكرانيا نظام الأحكام العرفية في 24 شباط/ فبراير 2022، مع انطلاق الحرب الروسية، وفي اليوم التالي مباشرة أصدر زيلينسكي مرسوم التعبئة العامة الشاملة.

ومنذ ذلك الحين، تواصل السلطات الأوكرانية تمديد كلا النظامين بصفة منتظمة.





المصدر: وسائل اعلام الاوکرانیة