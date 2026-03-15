إسرائيل: نمتلك مخزوناً كافياً من الصواريخ الاعتراضية لصد الهجمات الإيرانية

أربيل (كوردستان24)- صرح مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة "أسوشييتد برس"، يوم الأحد، بأن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً من الصواريخ الاعتراضية لمواصلة الدفاع عن أجوائها وحمايتها من الصواريخ الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات رداً مباشراً على تقارير إعلامية وأنباء تداولت مؤخراً، أشارت إلى وجود نقص محتمل في مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما أثار تساؤلات حول قدرتها على الاستمرار في مواجهة هجمات واسعة النطاق.

وأوضح المصدر -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التزاماً بالبروتوكول العسكري- أن هذا التأكيد يهدف إلى تبديد التكهنات المتزايدة بشأن تراجع كفاءة الدفاعات الجوية المتطورة.

يُذكر أن الصواريخ الاعتراضية تمثل العمود الفقري لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، حيث تعمل على تتبع وتدمير الصواريخ المعادية في الجو قبل وصولها إلى الأهداف الحيوية أو المناطق المأهولة بالسكان.

المصدر: AP