نتنياهو ينشر فيديو ينفي فيه شائعات وفاته ويسخر منها

أربيل (كوردستان24)- نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى دحض الشائعات المتداولة على الإنترنت والمزاعم الإيرانية التي تفيد بإصابته أو مقتله أو أن حالته الصحية غير مستقرة في ظل الحرب الدائرة.

في مقطع فيديو طريف صُوّر في مقهى قرب القدس، يظهر نتنياهو وهو يطلب القهوة ويرد بروح الدعابة على شائعات وفاته.

يقول نتنياهو: "أنا أتوق للقهوة. أتوق لشعبي. كيف حالهم؟ رائع. هل تريدون عدّ أصابعي؟"، قبل أن يرفع يديه ويعدّ أصابعه - في إشارة ساخرة إلى إحدى الشائعات التي انتشرت على الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي زعمت أن مقطع فيديو رسمي حديث أظهره بستة أصابع.

وقد ساهمت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية في تضخيم هذه الشائعات والتكهنات على الإنترنت.

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) على موقع إكس أن الحرس الثوري تعهد بقتل نتنياهو "إذا كان لا يزال على قيد الحياة"، بينما أفادت وكالة أنباء تسنيم بوجود "ضغوط على نتنياهو لدحض شائعات وفاته أو إصابته".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة