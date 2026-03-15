وول ستريت جورنال: تحرك أمريكي لإعلان تحالف دولي لحماية السفن في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإعلان تحالف دولي يضم عدة دول، بهدف توفير الحماية والمرافقة الأمنية للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا التحالف خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن عدداً من الدول أعربت عن موافقتها المبدئية على الانضمام لهذا التحالف. وستتركز مهام القوة الدولية في تأمين الممرات الملاحية التي تمر بمحاذاة السواحل الإيرانية. وأوضح المسؤولون أن المشاورات لا تزال مستمرة لتحديد توقيت انطلاق العمليات، وما إذا كانت ستبدأ قبل انتهاء الصراعات الحالية في المنطقة أم بعدها.

في المقابل، رفض البيت الأبيض تقديم أي تعليق رسمي بشأن القرار المرتقب، مشيراً إلى أن التوقيت وآلية التنفيذ قد يتغيران بناءً على التطورات الميدانية المتسارعة وظروف الحرب القائمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم المساعي الأمريكية الحثيثة، إلا أن الكثير من الدول لا تزال تلتزم الحذر وتتجنب إعلان التزامها بالمشاركة بشكل علني، وذلك بسبب المخاطر الأمنية الجسيمة في المنطقة، مفضلةً التريث إلى حين وضع أوزار الحرب والتوترات الراهنة بشكل كامل.