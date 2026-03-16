نيويورك تايمز: نتنياهو يتجاهل تحذيرات ترامب ويقصف منشآت النفط الإيرانية

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير حديث لها، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرب عرض الحائط بتحذيرات دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين بشأن تجنب استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، 16 آذار 2026، فإن نتنياهو تعمد المضي قدماً في قصف مستودعات ومنشآت النفط الإيرانية، مبرراً قراره بالاعتقاد بأن تدمير هذه المنشآت سيؤدي إلى خلق حالة من الفوضى العارمة والارتباك داخل هرم القيادة الإيرانية.

وحذر التقرير من أن قدرة طهران على إغلاق مضيق هرمز وجر المنطقة إلى أتون حرب واسعة النطاق، تجاوزت كافة التقديرات الاستخباراتية السابقة. وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن تشكيل وتنفيذ مهمة دولية لتأمين ومرافقة السفن التجارية عبر المضيق قد يستغرق أسابيع عدة قبل أن يصبح فعالاً على أرض الواقع.

وبحسب التوقعات التي نشرتها "نيويورك تايمز"، فإنه من المرجح أن تستمر المواجهة العسكرية الحالية لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع.

كما سلط التقرير الضوء على خطر داكن يتمثل في احتمال احتفاظ الحرس الثوري الإيراني بكميات من الوقود النووي. وأوضحت الصحيفة أن إيران قد تستخدم هذا الوقود "كورقة ضغط" استراتيجية في المفاوضات القادمة، أو كأداة لمقايضة الولايات المتحدة وإجبارها على سحب قواتها من المنطقة.