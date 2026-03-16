الجيش الإسرائيلي: دمرنا 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية

أربيل (كوردستان24)- أصدر الجيش الإسرائيلي تقريراً مفصلاً حول نتائج أسبوعين من عملية "زئير الأسود"، معلناً توجيه ضربة منهجية وقاتلة للبنية التحتية العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أسفرت عن تعطيل معظم المنظومات الدفاعية والهجومية في البلاد.

وكشف الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد 15 آذار/مارس 2026، أنه تم استهداف أكثر من 700 هدف صاروخي أثناء تفعيلها خلال الـ 14 يوماً الماضية. وبحسب التقرير، فقد تم شل 70% من الصواريخ الباليستية و70% من منصات الإطلاق بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 250 طائرة مسيرة.

وأشار التقرير في جانب آخر إلى أن الهجمات لم تقتصر على القدرات الهجومية فحسب، بل استهدفت ودمرت 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، بما في ذلك الرادارات وصواريخ (أرض-جو).

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الإنجازات كانت ثمرة خطة مدروسة ومحكمة، صرح خلالها: "لا يزال لدينا آلاف الأهداف الأخرى داخل الأراضي الإيرانية، ونقوم بتحديث بنك الأهداف بشكل يومي".