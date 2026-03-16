طهران تطالب بمحاسبة إسرائيل دولياً

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين 16 آذار 2026، أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعات الوقود في العاصمة طهران تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي و"جريمة حرب" تستوجب العقاب الدولي.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أرفق عراقجي صورة تظهر أعمدة دخان كثيفة تغطي سماء طهران وتحجب أجزاءً من جبل "دماوند" الشهير. وأشار الوزير إلى أن استهداف منشآت الوقود لا يمثل اعتداءً عسكرياً فحسب، بل هو "جريمة بيئية" متعمدة.

وحذر عراقجي من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات، موضحاً أن سكان العاصمة سيواجهون أضراراً صحية جسيمة على المدى الطويل نتيجة استنشاق السموم الناتجة عن الحرائق. وأضاف أن القصف أدى إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، وهو ما قد تمتد آثاره الكارثية لتطال الأجيال القادمة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني في منشوره بالقول: "يجب محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائم الحرب هذه".

يأتي هذا التصريح بعد أسبوع من هجمات مشتركة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت مستودعات للوقود في طهران، مما أدى إلى تصاعد سحب دخان سوداء غطت سماء المنطقة.

من جانبها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي في إيران، محذرة من ظهور ظاهرة "الأمطار السوداء". وتحدث هذه الظاهرة نتيجة اختلاط قطرات المطر مع مخلفات الوقود والمواد النفطية المحترقة في الجو، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ويهدد التوازن البيئي في المنطقة بشكل غير مسبوق.