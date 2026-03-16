إسرائيل تشن موجة ضربات واسعة على طهران وتنسق مع واشنطن لعمليات الأسابيع المقبلة

أربيل (كوردستان24)- دخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران منعطفاً جديداً في يومها السابع عشر، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، شنه "موجة ضربات واسعة النطاق" استهدفت العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "تلغرام"، أن العمليات استهدفت بشكل مباشر "البنية التحتية للنظام الإيراني"، مؤكداً أن هذه الموجة تأتي استكمالاً لعمليات عسكرية مكثفة؛ حيث أعلن مساء الأحد عن ضرب أكثر من 200 هدف في مناطق غرب ووسط إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق تقييم الأضرار، كشفت تقارير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عن حجم الخسائر التي لحقت بالقدرات الإيرانية، مشيرة إلى تدمير 100 بطارية مضادة للطائرات و120 راداراً، بالإضافة إلى إخراج نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية عن الخدمة.

وعلى الصعيد العملياتي، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تنسيق رفيع المستوى بين تل أبيب وواشنطن، مؤكدة أن الطرفين وافقا بالفعل على الخطط الميدانية للأسابيع الثلاثة المقبلة من الحرب. ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل عازمة على مواصلة ضرب العمق الإيراني بهدف "تدمير قدرات النظام".

من جانبه، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، مشيراً إلى أن إيران "ترغب بشدة في التفاوض"، لكنه استدرك قائلاً: "لا أعتقد أنهم مستعدون حالياً، ولا أعلم إن كنت أريد عقد اتفاق معهم أم لا".

وعلى المسار العسكري، أكد ترامب وجود عمل مستمر لقصف قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران، مشدداً على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان معاً لتأمين مضيق هرمز.

وفيما يخص الملاحة الدولية، كشف ترامب عن إجراء محادثات مع 7 دول للمشاركة في حماية مضيق هرمز، مطالباً المجتمع الدولي بالمساهمة في هذه الجهود. ووجه ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبراً أن الحلف قد يواجه مستقبلاً "سيئاً للغاية" إذا لم يساعد الحلفاء واشنطن في ضمان فتح المضيق وتأمين حركته.