ترامب يتحدى القضاء ويؤكد "حقه المطلق" في إعادة فرض الرسوم الجمركية

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، امتلاكه "الحق المطلق" في إعادة فرض الرسوم الجمركية، في تحدٍ واضح لقرار المحكمة العليا التي أبطلت في وقت سابق تعرفات كان قد أقرّها.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشال"، كتب ترامب: "لدي الحق المطلق في فرض رسوم جمركية بشكل آخر، وقد بدأت القيام بذلك بالفعل". وكشف الرئيس الأميركي أنه فرض، عقب حكم المحكمة بفترة وجيزة، رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% استناداً إلى قانون مختلف.

ولم تقتصر انتقادات ترامب على المحكمة العليا، بل شملت القاضي الفدرالي جيمس بواسبيرغ، على خلفية قراره وقف أوامر استدعاء صدرت بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. وتأتي هذه الاستدعاءات ضمن تحقيق يتعلق بالتكاليف المرتبطة بتجديدات المقر الرئيسي للبنك المركزي.

وعلّق ترامب على هذا القرار قائلاً: "ما فعله بواسبيرغ في قضية باول المتأخرة جداً، وفي قضايا أخرى، لا علاقة له بالقانون، بل هي أسباب سياسية بحتة".

ويأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة طويلة من الإهانات والانتقادات التي وجهها ترامب لباول بسبب سياسات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث يضغط ترامب علناً لخفضها. كما امتدت الضغوط لتشمل محاولة عزل ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، بناءً على اتهامات تتعلق باحتيال عقاري.

وكانت المحكمة العليا قد أبدت، في كانون الثاني/يناير الماضي، تشككاً تجاه محاولات ترامب لإقالة كوك، حيث رأت أغلبية القضاة أن الإدارة لم تقدم سبباً كافياً يبرر عزلها من منصبها.

وفي لهجة حادة غير مسبوقة، وصف ترامب المحكمة العليا بـ "العاجزة والمخجلة"، معتبراً أنها "ليست ما أراده مؤسسو البلاد العظماء"، واتهمها بالإضرار بالولايات المتحدة.

واختتم ترامب تصريحاته بالقول: "كل ما يمكنني فعله كرئيس هو فضح سلوكهم السيئ. أعلم أن هذا التصريح بشأن المحكمة العليا قد يسبب لي مشكلات في المستقبل، لكنني أشعر بأن من واجبي قول الحقيقة".