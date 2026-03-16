تعليق "مؤقت" للرحلات بمطار دبي الدولي

عقب حريق ناجم عن إصابة طائرة مسيرة لأحد خزانات الوقود بمحيط المطار، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي..

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، الاثنين، عن "تعليق مؤقت" للرحلات في مطار دبي الدولي "كإجراء احترازي"، وذلك عقب حريق ناجم عن إصابة طائرة مسيرة لأحد خزانات الوقود بمحيط المطار.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "تُعلن هيئة دبي للطيران المدني عن التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين".

وأوضح المكتب أن فرق الدفاع المدني في دبي نجحت في السيطرة على الحريق الناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود بمحيط المطار، دون تسجيل أي إصابات.

وذكر أن الحريق بمحيط مطار دبي نتج عن استهداف بطائرة مسيرة.

ولاحقا، أعلنت هيئة مطارات دبي تحويل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي.

كما أعلنت شرطة دبي، في بيان، إغلاق الحركة المرورية "مؤقتا" على شارع ونفق المطار، وإغلاق الحركة المرورية في كل من تقاطع قرية الشحن، وتقاطع شارع مراكش باتجاه المطار.

ويأتي ذلك بينما تستهدف إيران، بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج ومنها الإمارات، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وتقول طهران إن استهدافاتها تأتي ردا على شن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل أيضا.