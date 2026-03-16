رسالة الرئيس بارزاني في ذكرى قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية

أربيل (كوردستان24)- نشر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، 16 آذار 2026، رسالةً عبر منصة "إكس"، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لقصف حلبجة بالسلاح الكيميائي.

نص رسالة الرئيس بارزاني:

إن قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية كان ظلماً بالغ الفظاعة وجريمة نكراء بحق شعب كوردستان، فليس هناك بقعة في العالم أقدمت فيها الدولة على إبادة مواطنيها بالسلاح الكيميائي، إلا في العراق، حيث ارتُكبت هذه الجريمة الكبرى ضد شعب كوردستان.

ورغم تلك الجريمة الوحشية، لا يزال في العراق أشخاص شوفينيون يقومون بمعاداة حقوق شعب كوردستان. إن فاجعة حلبجة وسائر جرائم الماضي هي مسؤولية تاريخية وقانونية تقع على عاتق العراق، وتفرض عليه تعويض شعب كوردستان.

في هذه الذكرى، نرسل السلام والتحية لأرواح شهداء حلبجة الأبرار وجميع شهداء كوردستان