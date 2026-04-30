منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) – أعلن جيش الإسرائيلي، في بيان له، عن مقتل جندي إسرائيلي في غارة جوية بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان اليوم.

وحدد الجيش هوية الجندي القتيل، وهو الرقيب ليم بن حمو، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي كان يخدم في الكتيبة 13، لواء جولاني. وأُبلغت عائلة الفقيد، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "أُصيب جندي إسرائيلي آخر بجروح متوسطة خلال الهجوم الذي استشهد فيه الرقيب ليم بن حمو".

وتم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته.

وفي حادث منفصل، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مركبة عسكرية في شمال إسرائيل بطائرة مسيرة، ما أسفر عن إصابة 12 جنديًا، وفقًا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق.

وفي يوم الخميس، أسفرت هجمات إسرائيلية عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.



المصدر: وکالات