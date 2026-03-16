مقتل شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي

أربيل (كوردستان24)- قُتل شخص على أطراف مدينة أبوظبي الاثنين جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية، بحسب ما أعلنت السلطات، في وقت تواصل إيران استهداف جيرانها في الخليج ردّا على الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها.

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي للبلاد تعترض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران.

وكتبت الوزارة على منصة إكس "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

