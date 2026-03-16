الفائزون بالأوسكار في الفئات الرئيسية

أربيل (كوردستان24)- كان فيلم "وان باتل أفتر أناذر" الفائز الأكبر في حفلة توزيع جوائز الأوسكار الثامنة والتسعين التي أقيمت في لوس أنجليس الأحد، مع حصوله على ست جوائز، يليه فيلم "سينرز" بأربع جوائز.

في ما يأتي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لحفلة توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الثامنة والتسعين.

- أفضل فيلم: "وان باتل أفتر أناذر"

- أفضل مخرج: بول توماس أندرسون عن "وان باتل أفتر أناذر"

- أفضل ممثل: مايكل بي. جوردان عن دوره في "سينرز"

- أفضل ممثلة: جيسي باكلي عن دورها في "هامنت"

- أفضل ممثل في دور ثانوي: شون بن عن دوره في "وان باتل أفتر أناذر"

- أفضل ممثلة في دور ثانوي: إيمي ماديغان عن دورها في "ويبنز"

- أفضل سيناريو أصلي: راين كوغلر عن "سينرز"

- أفضل سيناريو مقتبس: بول توماس أندرسون عن "وان باتل أفتر أناذر"

- أفضل فيلم دولي: "سنتيمنتل فاليو" (النروج)

- أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "كيبوب ديمون هنترز"

- أفضل وثائقي: "مستر نوبادي إغينست بوتين"

