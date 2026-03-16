تحالف العزم يرحّب بدعوة الرئيس بارزاني للحوار بين بغداد وأربيل

اربيل (كوردستان24) - رحّب تحالف العزم بالمبادرة التي أطلقها مسعود بارزاني، الداعية إلى تعزيز الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار وتنظيم العلاقة بين الجانبين بصورة إيجابية ومثمرة.

وأكد التحالف في بيان أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتسم بتحديات وتعقيدات كبيرة، ما يجعل من الحوار والتفاهم الطريق الأمثل لمعالجة الملفات العالقة، بما يحفظ وحدة الموقف الوطني ويعزز التعاون بين مؤسسات الدولة.

وشدد تحالف العزم على أهمية اعتماد لغة التهدئة والتفاهم بين جميع الأطراف، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، بما يسهم في تفويت الفرصة على الجهات التي تسعى إلى إثارة الخلافات وتعميقها، والعمل المشترك بما يخدم استقرار العراق ويعزز تماسكه في هذه المرحلة.

وكان الرئيس مسعود بارزاني قد دعا في رسالة صدرت اليوم 16 آذار 2026 الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان إلى الاجتماع والحوار لمعالجة القضايا الشائكة والخلافات القائمة بين الجانبين. وأشار إلى أن المنطقة تشهد حروباً واضطرابات متزايدة، فيما يواجه العراق خطر أزمات متعددة في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي، مؤكداً ضرورة التوصل إلى اتفاقات مشتركة ووضع حد للجهات التي تسعى إلى تأجيج الخلافات وتعميق الأزمات.