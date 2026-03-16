بيروت تحذر من "الأجندات الخارجية" وتدعو لضبط الأنشطة المسلحة في الجنوب

اربيل (كوردستان24) - أدانت وزارة الخارجية اللبنانية استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، وفي بيان صدر يوم الإثنين، أشارت الوزارة إلى قرار الحكومة الذي يحظر «الأنشطة العسكرية والأمنية» خارج إطار الدولة، مؤكدة أن موقفها واضح بضرورة عدم السماح لأي جماعة مسلحة بجر لبنان إلى مزيد من عدم الاستقرار خدمةً لأجندات تتعارض مع المصالح الوطنية.

ويبدو أن تصريحات الوزارة تلمّح إلى إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، في سياق التحذير من التدخلات الخارجية.

وكانت قوة (اليونيفيل) قد أعلنت يوم الأحد أن عناصرها تعرضوا لإطلاق نار، «على الأرجح من قبل جماعات مسلحة غير حكومية»، في ثلاث مناسبات منفصلة أثناء قيامهم بدوريات في محيط قواعدهم بثلاث قرى جنوبي لبنان، علماً أن القوة الدولية لم تسمِّ حزب الله صراحةً كمسؤول عن هذه الهجمات.



المصدر: AP