القدس..سقوط شظايا صواريخ إيرانية قرب كنيسة القيامة

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس بسقوط شظايا صاروخية ناتجة عن اعتراض هجوم إيراني على سطح مبنى البطريركية في البلدة القديمة. ويقع هذا الموقع على بعد أمتار قليلة من "كنيسة القيامة"، التي تُعدّ أقدس المواقع المسيحية، حيث يُعتقد وفقاً للتقاليد الدينية أنها تضم موقع صلب السيد المسيح وقبره وقيامته.

وأكدت المصادر الرسمية عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء الحادثة. وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه البلدة القديمة، التي تحتضن مقدسات إسلامية ومسيحية ويهودية، تصعيداً غير مسبوق؛ فبينما كانت المدينة بمنأى عن الدمار في المواجهات السابقة، إلا أن الحرب الراهنة سجلت وصول شظايا إلى مواقع متعددة، شملت أحياءً في القدس الشرقية، وطرقاً رئيسية، ومنشآت في القدس الغربية.



المصدر: AP