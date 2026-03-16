مقتل 5 من عناصر الأمن ومدني في هجوم بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم مسلح استهدف دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في قضاء "تفتان" التابع لمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد)، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه مركبة للدورية أثناء قيامها بمهامها في حفظ الأمن والنظام بالمنطقة. ووفقاً للحصيلة الأولية، أدى الهجوم إلى مقتل 5 من عناصر الشرطة بالإضافة إلى مواطن واحد تصادف وجوده في المكان.

من جانبها، أعلنت السلطات الأمنية في المحافظة عن استنفار قواتها في المنطقة المحيطة بالحادث لتنفيذ خطة أمنية تهدف إلى ملاحقة الجناة والقبض على المتورطين في هذا العمل الذي وصفته بالوحشي.

المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة