ترامب: استهدفنا 7000 هدف في إيران ودمرنا أسطول "الألغام" في هرمز

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث للصحفيين من البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران أسفرت حتى الآن عن استهداف أكثر من 7000 هدف.

مشيراً إلى أن ضربات اليوم طالت ثلاثة مواقع استراتيجية مخصصة لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد ترامب تدمير 30 سفينة إيرانية مخصصة لزرع الألغام في مضيق هرمز، موضحاً أنه كان يتوقع استخدام طهران للمضيق "كسلاح"، في حين أبدى عدم يقينه بشأن وجود ألغام مزروعة حالياً في الممر الملاحي.

وفيما يخص البنية التحتية للطاقة، كشف الرئيس الأميركي عن تدمير كافة المرافق في جزيرة "خرج" باستثناء أنابيب النفط، محذراً من إمكانية استهدافها "في غضون دقائق" إذا لزم الأمر.

كما أشار ترامب إلى وجود تنسيق دولي متزايد، لافتاً إلى أن دولاً عدة أبلغته باستعدادها للانضمام إلى المجهود الحربي.

مجدداً دعوته للدول الأخرى للمشاركة في العمليات العسكرية.

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان معاً لتحقيق ما عجز عنه المجتمع الدولي طوال 47 عاماً تجاه النظام الإيراني.