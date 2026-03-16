طهران تتهم دولًا مجاورة بتسهيل الهجمات الأمريكية على إيران

أربيل (كوردستان 24)- اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دولًا مجاورة تستضيف قوات أمريكية بتسهيل الهجمات على إيران، ودعا إلى توضيح مواقفها.

وكتب عراقجي في منشور له يوم الاثنين: "تشير التقارير إلى أن بعض الدول المجاورة التي تستضيف قوات أمريكية وتسمح بالهجمات على إيران تشجع بنشاط هذه المجزرة". وأضاف: "يجب توضيح المواقف على الفور".

وتحتفظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية في دول الخليج لدعم عملياتها في المنطقة، ولا سيما العمليات الجوية والبحرية.

وقال عراقجي إن مئات المدنيين الإيرانيين، بينهم أكثر من 200 طفل، قُتلوا فيما وصفه بـ"قصف" مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن الضربات تسببت في سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع وأضرار جسيمة، ورفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 1300 قتيل، بالإضافة إلى آلاف الجرحى.





المصدر: ارنا