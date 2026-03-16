تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران: معاناة يومية تحت وطأة الحرب

أربيل (كوردستان 24)- قال أحد سكان طهران إن العمال الذين يتقاضون أجورهم يوميًا يعانون بشدة بسبب الحرب. كما ألحق انقطاع الإنترنت ضررًا بالغًا بالشركات التي تعتمد على المبيعات عبر الإنترنت.

وأضاف، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من انتقام الحكومة: "أصبح المال شحيحًا، والناس لا يستطيعون شراء ما يحتاجونه، وتتضرر الشركات".

وأوضح أن الشوارع أصبحت أكثر ازدحامًا مما كانت عليه في بداية الحرب، لأن الناس يزدادون يأسًا ويحتاجون إلى كسب المال.

وأشار إلى أن المتاجر لا تزال توفر سكان طهران ، والوقود متوفر، والخدمات العامة لا تزال تعمل، ويمكن للناس سحب الأموال من البنوك. لكنه أكد أن الناس يعيشون في قلق بالغ مع استمرار الهجمات.

وحتى قبل الحرب، كان الاقتصاد الإيراني يعاني من شلل بسبب التدخلات الدولية.



المصدر: AP