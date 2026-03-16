الأمم المتحدة تزيد من التكهنات الإعلامية حول مبادرة تقودها الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- أثار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تكهنات حول مبادرة محتملة تقودها الأمم المتحدة، بعد أن صرّح بأن التأثير العالمي للقيود المفروضة على مضيق هرمز الحيوي أو إغلاقه "لا يُستهان به".

وأشار إلى المفاوضات التي جرت خلف الكواليس والتي أفضت إلى اتفاق يوليو/تموز 2022 الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسي، قائلاً: "الصمت خير دليل على الشجاعة".

وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "لا يزال منخرطاً بشكل كبير وعلى اتصال دائم مع كبار المسؤولين في المنطقة وخارجها"، مضيفاً: "لكننا لن نغذي هذه التكهنات".

وأكد دوجاريك أن غوتيريش "سيواصل العمل بسرية تامة في هذا الشأن، لأن المخاطر، بصراحة، جسيمة للغاية".

أعلن أن غوتيريش سيتوجه إلى بروكسل يوم الثلاثاء لعقد اجتماعات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولين آخرين في الاتحاد الأوروبي.